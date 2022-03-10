Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 Göztepe - Kasımpaşa
11:00 beIN Manşet
12:30 Samsunspor - Trabzonspor
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 M. Başakşehir - FTA Antalyaspor
15:00 Beşiktaş - Galatasaray
16:00 İH Konyaspor - Galatasaray
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika