10 Mart 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak: Bütün yurtta kar var, İstanbul bembeyaz! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Hava ve deniz yollarında seferler iptal edildi.

KAR YAĞIŞI SABAH ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, dün yüksek kesimlerde başlamıştı. Bu sabah 06.30 itibariyle de şehrin merkezinde de yağış başladı.

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ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi'ye kadar üniversiteler dahil olmak üzere bütün resmi ve özel kurumlarda eğitime ara verildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Soğuk hava sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkileyecek. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'de de okullar bugün ve yarın tatil edildi. Bilecik'te bugün taşımalı eğitimde, yarın ise ilk genelindeki tüm okullarda eğitim olmayacağı duyuruldu. Balıkesir'in 7, Çanakkale'nin 5, Konya'nın 8, Burdur'un da 1 ilçesinde okullar bugün kapalı olacak. Kastamonu, Bayburt ve Kars da eğitime ara verilen kentler arasında yer alıyor. Ağrı'da 3, Bingöl'de 2 ilçede, Bitlis'teyse taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

10 MART PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Meteoroloji'den yapılan açıklama göre; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat!

AFAD'DAN İSTANBUL'UN DA ARALARINDA OLDUĞU 38 İL İÇİN KRİTİK UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkari olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi.

KAR TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA UYARI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası ve soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.