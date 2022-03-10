Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
03:00 Futbol Anadolu
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 TBMM-TV
17:35 Spor Toto Süper Lig Panorama
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika