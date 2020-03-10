10 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 10 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.

16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.

BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Boluspor - Adanaspor

16.30 Altay - Hatayspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)


İttifak Holding, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:25 Kaynak: DHA
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