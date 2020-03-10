10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

PFDK ve TAHKİM KURULU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum