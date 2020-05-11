10 Mayıs 2020 Haberleri - Son Dakika

10 Mayıs 2020 Haberleri
30 dakika önce
10 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
- Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
- Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
- İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
- Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
- El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
- Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi
- New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
- Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
- Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
- Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
- Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
- MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
- Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
- Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
- Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak
- Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
- AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
- İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
- Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
- Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
- 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
- Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
- Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
- Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
- Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti
- ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
- Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
- İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda 'Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım' düşüncesi başladı
- Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
- 70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
- Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
- Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
- Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:18
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