10 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Beyaz Show
02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Akasya Durağı
04:30 Müzik Arası
05:00 Akasya Durağı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Arka Sokaklar
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Sol Şerit
16:00 Çarkıfelek
16:45 Postacı
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Postacı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:45 Sol Şerit
23:30 Galip Derviş
23:45 Beyaz Show