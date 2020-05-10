10 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

10 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Beyaz Show 02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 04:30 Akasya Durağı 04:30 Müzik Arası 05:00 Akasya Durağı 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:45 Arka Sokaklar 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 Sol Şerit 16:00 Çarkıfelek 16:45 Postacı 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Postacı 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 21:45 Sol Şerit 23:30 Galip Derviş 23:45 Beyaz Show

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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