10 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Efsanelerin İzinde
01:25 Kamu Spotu: Evde Spor
01:30 Unutulmaz Maçlar
03:10 Spor Akşamı
03:10 Siyah Beyaz Anılar
03:25 Spor Kitaplığı
03:30 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti
04:10 Spor Kitaplığı
04:15 Portekiz - İngiltere
05:40 İtalya Kupası Özetler
06:05 Bundesliga
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Takvim Yaprakları
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İsveç - Hollanda
07:00 Fransa - Yunanistan
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:25 Orhan Ayhan'la
09:30 Unutulmaz Maçlar
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:55 Efsanelerin İzinde
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
14:00 Unutulmaz Maçlar
15:40 Bundesliga
15:45 Milan - Juventus
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Fransa - Yunanistan
16:00 Portekiz - Hollanda
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:15 Türkiye - Almanya
18:30 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti
21:00 Portekiz - Yunanistan
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:10 La Liga Goller
23:30 Unutulmaz Maçlar