10 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

10 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:15 Efsanelerin İzinde 01:25 Kamu Spotu: Evde Spor 01:30 Unutulmaz Maçlar 03:10 Spor Akşamı 03:10 Siyah Beyaz Anılar 03:25 Spor Kitaplığı 03:30 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti 04:10 Spor Kitaplığı 04:15 Portekiz - İngiltere 05:40 İtalya Kupası Özetler 06:05 Bundesliga 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:50 Spor ve Sağlık 06:55 Takvim Yaprakları 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İsveç - Hollanda 07:00 Fransa - Yunanistan 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:25 Orhan Ayhan'la 09:30 Unutulmaz Maçlar 10:00 Unutulmaz Maçlar 11:45 La Liga Goller 12:00 Ustalara Saygı 12:55 Efsanelerin İzinde 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 14:00 Unutulmaz Maçlar 15:40 Bundesliga 15:45 Milan - Juventus 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Fransa - Yunanistan 16:00 Portekiz - Hollanda 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:15 Türkiye - Almanya 18:30 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti 21:00 Portekiz - Yunanistan 22:55 Kamu Spotu: Evde Spor 23:10 La Liga Goller 23:30 Unutulmaz Maçlar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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