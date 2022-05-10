Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:15 Futbol Gecesi
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:30 İtalya Seri A Özetler
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
18:55 Fenerbahçe Opet - Vakıfbank
21:00 Hedef Süper Lig
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika