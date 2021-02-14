10 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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10 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

10 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

14.02.2021 10:47

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat soğuk suyun içinde kalan titreme ve kasılma nöbeti geçiren köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Sarılar Mahallesi 3059 sokak sakinleri dün saat 15.00 sıralarında boş bir arazideki su kuyusundan havlama ve uluma sesi geldiğini fark etti. 10 metre derinliğinde içi su dolu kuyuya düşen köpeğin mahsur kaldığını gören mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinden Mesut Başkal, halatla kuyuya indi. Mahalleli de kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Kurtarma çalışması sırasında köpek tarafından eli ısırılan Başkal, uzun bir mücadeleden sonra iple bağladığı köpeği yukarı çıkardı. Yaklaşık 4 saat suyun içinde kalan titreme ve kasılma nöbeti geçiren köpeği vatandaşlar battaniye ile ısıtmaya çalıştı. Bu sırada köpeği kuyudan kurtaran itfaiyeci Mesut Başkal da dışarı çıkar çıkmaz hayvanın yanına giderek başını okşadı. Köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 10 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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