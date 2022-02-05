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10 metre yükseklikten aşağı düştü - Son Dakika

10 metre yükseklikten aşağı düştü

05.02.2022 14:17
10 metre yükseklikten aşağı düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen bir vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen bir vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Olay, Konacık Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Hasan Ö. adlı bir vatandaş sanayi sitesi arkasındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Sesleri duyan sanayi esnafı Hasan Ö.'nün yerde yattığını gördü. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sanayi esnafının yardımıyla yaralıyı ambulansa aldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandığı belirlenen Hasan Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

10 metre yükseklikten aşağı düştü
10 metre yükseklikten aşağı düştü
10 metre yükseklikten aşağı düştü

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Konacık, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 metre yükseklikten aşağı düştü - Son Dakika


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