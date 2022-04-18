10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı

18.04.2022 21:27
10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Muhtarşefki Sokak'ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör S.Ü. idaresindeki 41 KE 047 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vinçte sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan S.Ü., sedyeyle dik ve ağaçlık alandan yukarı çıkarıldı. S.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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