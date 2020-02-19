10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki anne-kız yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki anne-kız yaralandı - Son Dakika

10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobilde Eylem K. ile kızı Zeynep K. (3) hafif yaralandı.

10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki anne-kız yaralandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobilde Eylem K. ile kızı Zeynep K. (3) hafif yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eylem K.'nın idaresindeki 59 ED 292 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde hafif yaralanan Eylem K. ile kızı Zeynep K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hürriyet Mahallesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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