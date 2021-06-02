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10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor - Son Dakika

10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor

02.06.2021 21:49

10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor Küçük yaşlarda başladığı mesleğini uzun yıllardır sürdüren Sinop'un son yorgancısı Alaattin Karaahmetoğlu (66), 10 metrekare dükkanda mesleğini ayakta tutuyor.

10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor

SİNOP - Küçük yaşlarda başladığı mesleğini uzun yıllardır sürdüren Sinop'un son yorgancısı Alaattin Karaahmetoğlu (66), 10 metrekare dükkanda mesleğini ayakta tutuyor.

Çırak bulamadığını dile getiren Karaahmetoğlu mesleğin gelecek kuşaklara da aktarılmasını istediğini ifade etti. İnsanların sağlıksız sentetik ürünler yerine el yapımı sağlıklı ürünlerle buluşabilmesi için bu mesleğin devamını sağlamaya çalıştığını belirtti. Fabrikasyon ürünlerin yorgancılık mesleğine rağbeti azaltırken petrokimyanın insanların yataklarına kadar girip sağlıklarını da kötü etkilediğini dile getirdi.

Son yorgancı Alaattin Karaahmetoğlu, "İnsanların sağlığını insanlara anlatabilmek için bu işi yapmak gerekiyor. Bu işi çok iyi bildiğimizi analiz ettiğimiz için insanlara en çok yararı olan şeyleri yaparak faydalı olmaya çalışıyoruz. Örneğin kuzu yünü veya merinos yününden yapılan yorganlarımız, yastıklarımız insanların sağlığını geri getiriyor. Örneğin koza pamuğu kullanıyorum. Özelliği ter yapmaz, doğal ürünümüzdür" dedi.

Gelecek nesillerin bu işi devam ettirmesini isteyen Karaahmetoğlu, "Bu meslek kaybolmasın diye mücadele veriyorum. Büyük bir sorunumuz var ki çırak yetiştiremiyorum. Kimse öğrenmek istemiyor. Aslında çok harika bir meslek. Ama pek rağbet görmüyor. İnsanlarımız sentetik ürünlere ağırlık vermeye başladı" diye konuştu.

10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor
10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor
10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor
10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor

Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor - Son Dakika


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