10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı

EDİRNE'de Hasan Çetin (38), 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında, bugün 250 metrekarelik iş yerinde yıllık 60 tona yakın üretim yapmaya başladı. Kent merkezindeki tek üretici olan Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hasan Çetin, 2018'de, araştırmaları sonucu istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, önce

bahçesinde 10 metrekarelik alanda üretmeye başlayan Çetin, verimin güzel olmasının ardından üretimini 110 metrekare alana çıkardı. Bahçesinde, istediği üretim alanını yakalayamayan Çetin, geçen yıl merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde 250 metrekarelik bir bina kiraladı. Profesyonel üretime geçen Çetin, artık yılda 60 tona yakın istiridye mantarı üretip, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.'KOMPOSTUMU DA KENDİM HAZIRLIYORUM'İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim. Başta merkezde Yıldırım Mahallesi'nde bir bahçem vardı, orada çadır kurdum. Halen orada ufak bir üretimim var fakat burası daha geniş olduğu için asıl üretimimi burada yapıyorum. Kompostumu da burada yapıyorum. Yani ürettiğim torbaları da burada hazırlıyorum. O nedenle yapısal olarak benim için daha avantajlı olduğundan dolayı burada üretim devam ediyor" diye konuştu.Çetin, iş sürecini anlatarak, "İlk başta işe 8-10 metrekare bir yerde başladım, sonra 110 metrekarelik bir çadır kurdum, son olarak burada 250 metrekarelik alanı kiraladım ve üretimyapıyorum. Kompostumu da kendim yaptığım için hem bana da avantajları oluyor hem de daha profesyonel bir üretime geçmiş oluyorum" dedi.'YAPMAK İSTEYENLER PROFESYONEL YARDIM ALMALI'İstiridye mantarının üretim ve gelişim aşamalarından da bahseden Çetin, "İstiridye mantarı,samanın hazırlanmasının ardından tohumlarını karıştırıyoruz ve siyah paketlere koyuyoruz. Bunlar mikro delikli poşetler, hava almasını sağlar. Oda içerisine koyuyoruz. Klimalarla ve otomasyonlarla belli derecelerde tutuyoruz. Isınmaya başladıktan sonra mantar salımı başlıyor, salım bittikten sonra yavaş yavaş soğutmaya ve nemlendirmeye başlıyoruz. Bu aşamadan sonra mantar büyümeye başlıyor. Yaklaşık 24 saatte büyüyor. Ama yaz ve kış ayları olarak yetişmesi farklılaşıyor. Havalar ısındığı zaman istiridye mantarı, 22-23 günlük sürede oluşuyor ama kışın havalar soğuk olduğu zaman 35 günü buluyor. O nedenle biraz beklemeli, riskli bir iştir. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, çok iyi araştırmaları lazım. Bunun için profesyonel yardım almak gerekiyor" diye konuştu.Mantar yetiştiriciliğinde mutlaka maske takılması gerektiğini de vurgulayan Çetin, "Kronik astıma doğru götürebiliyor, o nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Bir astım başlangıcı bende de oldu, tedavisini gördüm. Şu anda çok şükür fazla sorumuz yok" ifadesini kullandı.'YILLIK 60 TONA YAKIN ÜRÜN ALABİLİYORUZ'Çetin, üretmeyi sevdiği için bu yolu seçtiğini dile getirerek, "İnsanlarla çok muhatap olmadan üretip bu ürünleri piyasaya çıkartıyorum. Yıllık tonaja göre değişiyor. 10 ton kompost koyarsanız yaklaşık 2,5-3 ton ürün alırsınız, 1,5 aylık süreçte. Yani 3 oda olduğunu varsayalım. 30 tonda 45-50 günlük süreçte alacağınız ürün, 6-7 tonları bulur. O da yıla vurduğunuzda 60 ton olur" dedi.

Kent merkezindeki tek üretici olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" diye konuştu.