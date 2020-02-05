10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi - Son Dakika

10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi

6 saat önce

Denizli'de sabah saatlerinde şiddetli esen rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi, System.String[]

Denizli'de sabah saatlerinde şiddetli esen rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kavak ağacı rüzgardan dolayı yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Minibüsün boş olması da olası bir faciayı önledi.


Olay, Pamukkale ilçesi Kayhan beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini geçtikçe arttıran rüzgar sonucu yaklaşık 10 metrelik kavak ağacı B.C. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen minibüsün üzerine devrildi. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sabah saatleri olması dolayısıyla minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından kesilerek kamyonete yüklenip olay yerinden kaldırıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Kayhan, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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