10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu
45 dakika önce
Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Köklük mahallesinde 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düşen buzağının kurtarılması için Yatağan İtfaiye Grup Amirliği'ni arayan hayvan sahibi Arif Ali Yörük Yatağan Belediyesi'ne ait kepçe yardımı ile 10 metrelik kuyuya indi. Buzağıyı iplerle kepçeye bağlayan ekipler, uzun bir uğraşından ardından buzağı kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı