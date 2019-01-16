Son Dakika Haberleri: 10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu

10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu

28 dakika önce

Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Köklük mahallesinde 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düşen buzağının kurtarılması için Yatağan İtfaiye Grup Amirliği'ni arayan hayvan sahibi Arif Ali Yörük Yatağan Belediyesi'ne ait kepçe yardımı ile 10 metrelik kuyuya indi. Buzağıyı iplerle kepçeye bağlayan ekipler, uzun bir uğraşından ardından buzağı kurtarıldı.

(Bekir Tosun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

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