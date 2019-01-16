10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu
28 dakika önce
Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yatağan
Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla
Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Köklük mahallesinde 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düşen buzağının kurtarılması için Yatağan İtfaiye
Grup Amirliği'ni arayan hayvan sahibi Arif Ali
Yörük Yatağan Belediyesi'ne ait kepçe yardımı ile 10 metrelik kuyuya indi. Buzağıyı iplerle kepçeye bağlayan ekipler, uzun bir uğraşından ardından buzağı kurtarıldı.
(Bekir Tosun/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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