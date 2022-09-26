Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatma Doğan , otlattığı 3 yaşındaki ineğini saat 09.00 sıralarında üzeri ahşaptan yapılma kapakla örtülü 30 yıllık eski su kuyusunun yanındaki ağaca bağladı. Bir süre sonra inek, su kuyusunun üzerine çıktı. İnek, ağırlığına dayanamayan ahşap kapağın kırılmasıyla 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.Durumu fark eden Fatma Doğan'ın haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Manavgat Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın sonunda inek kuyudan vinçle çıkarılarak tarlaya bırakıldı. Bir boynuzu kırılan inek, birkaç dakika sonra ayaklanarak yakındaki çimenlikte otlandı.

Kaynak: DHA

Manavgat, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı - Son Dakika

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