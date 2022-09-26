Durumu fark eden Fatma Doğan'ın haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Manavgat Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın sonunda inek kuyudan vinçle çıkarılarak tarlaya bırakıldı. Bir boynuzu kırılan inek, birkaç dakika sonra ayaklanarak yakındaki çimenlikte otlandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Manavgat, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE ÇIKARILDI - Son Dakika

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