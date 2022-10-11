Türkkuyusu Mahallesi'ndeki bir bahçe içerisindeki 10 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru bir kedi düştü. Kuyudan çıkamayan kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İp merdiven yardımıyla kuyunun içerisine inen itfaiye eri, hayvanı dışarı çıkardı. Sağ salim kuyudan çıkarılan kedi, yaşam alanına bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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