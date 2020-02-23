10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Fethiye merkez Yeni Mahalle 1209 Sokak numara 20/B adresinde meydana gelen olayda, ev sahihi Gülçin Ayvaz'a ait yavru köpek evin bahçesindeki 10 metre derinliğindeki rögar kuyusuna düştü. İhbar üzerine adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen yavru köpeği kurtararak sahibi Gülçin Ayvaz'a teslim etti. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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