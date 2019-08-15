Son Dakika Haberleri: 10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
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10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü açık bırakılmış kuyuya düşen Halil Atabay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü açık bırakılmış kuyuya düşen Halil Atabay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Atabay, üstü açık bırakılmış 10 metre derinliğindeki içi boş kuyunun başında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Atabay'ın kuyuya düştüğünü görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Atabay'ı halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen Atabay, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Kırklareli
Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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