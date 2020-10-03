10 metrelik su kuyusuna düşen çakal, kurtarıldı - Son Dakika

BURDUR'da içi su dolu kuyuya düşen çakal, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Kayaaltı köyünde, dün akşam saatlerinde bahçesindeki yaklaşık 10 metre derinliğinde içi su dolu kuyuya çakal düştüğünü gören Hasan Uludağ (65), durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen hayvanı çıkaramayınca AFAD'dan yardım istendi. AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin birlikte yürüttüğü yarım saatlik çalışma ile çakal kurtarıldı. Ekipler hayvanı tekrar doğaya bıraktı. Bahçe sahibi Hasan Uludağ, "Tarlamdaki kuyunun üzeri açık olmasından dolayı yabani hayvan gece kuyuya düşmüş. Tarlayı sulamak için kuyunun başına geldiğimde içinde hayvanı gördüm. İlk önce domuz sandık. Kendimiz çıkarmaya çalıştık ama yapamadık. Çıkaramayınca da yetkililere haber verdik. Hayvanı kurtaran yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.