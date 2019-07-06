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10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı

1 saat önce

10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı Uçurumdan dereye düşen adamı itfaiye kurtardıDENİZLİ - Denizli'de uçurumdan 10 metre dereye yuvarlanıp düşen 44 yaşındaki şahıs itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.

10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
Uçurumdan dereye düşen adamı itfaiye kurtardı
DENİZLİ - Denizli'de uçurumdan 10 metre dereye yuvarlanıp düşen 44 yaşındaki şahıs itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akım isimli şahıs dere kenarındaki gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Akım'ı halatla yukarıya çekerek kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan Akım daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa
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