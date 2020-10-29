10. Mevlana Şiir Şöleni bu yıl "dijital ortamda" yapılacak - Son Dakika

Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'nce organize edilen 10. Mevlana Şiir Şöleni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital platformlardan yapılacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden şair ve sanatseverleri bir araya getiren ve bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Mevlana Şiir Şöleni, "youtube.com/karataybelediye" ve "youtube.com/tybkonya" adresleriyle sosyal medya hesaplarından 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında canlı olarak yayınlanacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türk kültürünün zenginliğini ve medeniyetin ihtişamını edebi anlamda en güzel şekilde tattıran Mevlana Şiir Şöleni'ni, bu yıl sanatseverlerin evlerine taşıyacaklarını belirtti.

Dijital Şiir Şöleni ile edebiyatın en değerli eserlerinin, edebiyat camiasının en önemli isimleri tarafından dile getirileceğini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Hayatımızın ve ruhumuzun her zerresine etki eden şairlerimiz, her yıl 'Mevlana Şiir Şöleni' vesilesiyle bir araya gelerek birbirinden kıymetli eserlerini dile getirir ve herkesin iç dünyasına seslenirler. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle şiir ziyafetinden mahrum kalmamak adına söz üstadı şairlerimizi bu yıl sosyal mecralardan yapacağımız canlı yayınlarımızla izleme imkanı bulacağız. 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapacağımız programda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kıymetli şairlerimiz, canlı yayınla şiirseverlerle buluşacak. Dolayısıyla 3 gün boyunca saat 21.00'den itibaren şiirseverlerimiz Karatay Belediyemiz ve Türkiye Yazarlar Birliğinin sosyal medya sayfalarından ve Youtube sayfalarından canlı yayınımızı takip edebilirler."

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ise Mevlana Şiir Şöleni'nin, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini hatırlatacağını aktardı.

Zamanımızın dil ve şiir ustalarının, şiirseverlerin gönüllerine dokunacağını vurgulayan Köseoğlu, "9. Mevlana Şiir Şöleni'nde organizasyonlarımızı rahatlıkla ve geniş katılımla gerçekleştirebilmenin sevincini yaşadık. Ancak küresel salgın nedeniyle bu yıl dostlarımızla bir araya gelemedik. Kültür, sanat ve edebiyatımız her şeye rağmen sürekliliğini sürdürmelidir. Millet olarak dünyaya söyleyecek sözümüz her zaman var olduğu gibi bundan sonra da bu geleneğimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.