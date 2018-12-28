10 milyar dolarlık BM bütçesini Cihan Terzi yönetecek
1 saat önce
Birleşmiş Milletler'in yıllık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.
Birleşmiş Milletler
'in yıllık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM
Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40
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