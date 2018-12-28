Son Dakika Haberleri: 10 milyar dolarlık BM bütçesini Cihan Terzi yönetecek

10 milyar dolarlık BM bütçesini Cihan Terzi yönetecek

1 saat önce

Birleşmiş Milletler'in yıllık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.

10 milyar dolarlık BM bütçesini Cihan Terzi yönetecek, System.String[]
Birleşmiş Milletler'in yıllık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40 

Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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