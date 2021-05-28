10 milyon 350 bin liralık vurgun yapan tefecilere şafak vakti operasyon (2) - Son Dakika

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 68 kişiden tefecilik yöntemiyle 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİŞüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL para, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 21 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunmayan 4 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.