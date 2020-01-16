10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı - Son Dakika Dünya

10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı

6 saat önce

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başlayan yağış biraz olsun 'rahatlattı'

10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı, System.String[]

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesi ve az da olsa yağışların etkisiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.


Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan telef oldu. Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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Avustralya, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:57 
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