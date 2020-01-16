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10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı
6 saat önce
Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başlayan yağış biraz olsun 'rahatlattı'
Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesi ve az da olsa yağışların etkisiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.
Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan telef oldu. Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:57
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