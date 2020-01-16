Son Dakika › Dünya › 10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı - Son Dakika Dünya
10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı
6 saat önce
Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başlayan yağış biraz olsun 'rahatlattı'View on euronews.
Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başlayan yağış biraz olsun 'rahatlattı'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:03
Son Dakika Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Yunan medyasından kriz yaratacak iddia! Hafter gizlice Atina'ya gitti 13 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Doktor ihbar etti, gerçek ortaya çıktı