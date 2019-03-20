10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor
1 saat önce
İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.
İstanbul
Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:10
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