Son Dakika Haberleri: 10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor

10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor

1 saat önce

İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.

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İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:10 

İstanbul, Ekonomi
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