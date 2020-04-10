10 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım

01:00 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım

01:15 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu

02:30 Gelinim Mutfakta

03:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Akasya Durağı

06:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Dudullu Postası

20:00 Arka Sokaklar

21:45 Hayat Tamircisi

23:30 Hayat Tamircisi