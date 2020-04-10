10 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Lig Hatırası
00:40 Bundesliga
01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY
01:00 İtalya - İspanya
01:15 Macaristan - Portekiz
02:40 Futbol Akşamı
02:55 Bir Zamanlar
03:40 Bundesliga
04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
04:00 İngiltere - İzlanda
04:10 Kamu Spotu: Evde Spor
04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Premier Lig
07:25 LİVERPOOL GOLLER
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
11:00 İngiltere - İzlanda
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:40 Muhammed Salah Goller
12:50 Premier Lig
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Manşet
13:30 Tottenham Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -
16:00 Galler - Belçika
16:00 İtalya - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2002)
20:45 LAZİO GOLLER
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
21:00 Futbol Akşamı
21:00 Lig Hatırası
21:30 Chelsea Goller
22:00 Spor Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 İngiltere - İzlanda
23:00 Almanya - İtalya
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -