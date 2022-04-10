10 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Gökdelen

02:15 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

05:15 Müzik Arası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı