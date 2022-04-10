10 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

10 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

10.04.2022 06:42
10 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

10 Nisan 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:10 Söz

07:15 İki Aile

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

YORUMLAR
500
09 Nisan 2022 Star Yayın Akışı 09 Nisan 2022 Star Yayın Akışı 08 Nisan 2022 Star Yayın Akışı 08 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

Kaderimin Oyunu, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 10 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 06:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: 10 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement