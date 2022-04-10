Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:15 İngiltere Premier Lig Özetler
03:35 İtalya Seri A Özetler
03:40 Unutulmaz Maçlar
04:30 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
08:40 Lig Hatırası
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:25 İngiltere Premier Lig Özetler
11:45 Lig Hatırası
12:00 Derbi Özel
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
19:30 % 100 Futbol
20:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika