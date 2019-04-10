10 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Türkiye Atletizm
Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar
, DHA
'ya konuştu
"Türkiye, atletizmde Avrupa
'nın yükselen yıldızı"
"Avrupa Atletizm Federasyonu bizi destekliyor"
"Avrupa'da zirveye emin adımlarla ilerliyoruz"
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Çeyrek Final
22.00 Ajax
- Juventus
22.00 Manchester United
- Barcelona
GALATASARAY
11.00 Fenerbahçe
derbisinin hazırlıkları sürecek.
13.30 Sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarına devam edilecek.
GÖKHAN İNLER - ISEV VAKFI
18.30 İsviçre
, İtalya
ve İngiltere
'nin ardından geldiği Türkiye'de Beşiktaş
ile kupa kaldıran, bu sezon da Medipol Başakşehir ile kupa kaldırmaya çok yakın olan Gökhan İnler kurduğu ISEV Vakfı'nın tanıtımını yapacak ve sokak canlıları için hazırladığı kamu spotu için katkısı olanlara teşekkür edecek.
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
21.30 Igor Gorgonzola Novara - VakıfBank Vestel
Venus Sultanlar Ligi
18.00 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları
19.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Beşiktaş
19.30 Galatasaray HDI Sigorta
- Eczacıbaşı
VitrA
Efeler Ligi
18.00 Ziraat Bankası
- Maliye
Piyango
18.00 Tokat
Bld. Plevne - İstanbul
BBSK
GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te devam edecek.