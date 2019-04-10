Son Dakika Haberleri: 10 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

10 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, DHA'ya konuştu"Türkiye, atletizmde Avrupa'nın yükselen yıldızı""Avrupa Atletizm Federasyonu bizi destekliyor""Avrupa'da zirveye emin adımlarla ilerliyoruz"UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİÇeyrek Final22.00 Ajax - Juventus22.

10 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, DHA'ya konuştu

"Türkiye, atletizmde Avrupa'nın yükselen yıldızı"

"Avrupa Atletizm Federasyonu bizi destekliyor"

"Avrupa'da zirveye emin adımlarla ilerliyoruz"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Çeyrek Final

22.00 Ajax - Juventus

22.00 Manchester United - Barcelona

GALATASARAY

11.00 Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürecek.

13.30 Sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. 

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edilecek.

GÖKHAN İNLER - ISEV VAKFI

18.30 İsviçre, İtalya ve İngiltere'nin ardından geldiği Türkiye'de Beşiktaş ile kupa kaldıran, bu sezon da Medipol Başakşehir ile kupa kaldırmaya çok yakın olan Gökhan İnler kurduğu ISEV Vakfı'nın tanıtımını yapacak ve sokak canlıları için hazırladığı kamu spotu için katkısı olanlara teşekkür edecek.

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

21.30 Igor Gorgonzola Novara - VakıfBank

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.00 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları

19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş

19.30 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA

Efeler Ligi

18.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

18.00 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK

GÜREŞ

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:18 Kaynak: DHA
Avrupa, Türkiye, DHA, Spor
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