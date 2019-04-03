Son Dakika Haberleri: 10 Nisan'da Astronomlar Kara Deliklerle İlgili "Çığır Açıcı Bilgiler" Açıklayacak

10 Nisan'da Astronomlar Kara Deliklerle İlgili "Çığır Açıcı Bilgiler" Açıklayacak

47 dakika önce

10 Nisan'da astronomlar kara deliklerle ilgili "çığır açıcı bilgiler" açıklayacak.

10 Nisan'da astronomlar kara deliklerle ilgili "çığır açıcı bilgiler" açıklayacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:17 Kaynak: Youtube

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