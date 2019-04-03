10 Nisan'da Astronomlar Kara Deliklerle İlgili "Çığır Açıcı Bilgiler" Açıklayacak
47 dakika önce
10 Nisan'da astronomlar kara deliklerle ilgili "çığır açıcı bilgiler" açıklayacak.
10 Nisan
'da astronomlar kara deliklerle ilgili "çığır açıcı bilgiler" açıklayacak
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:17 Kaynak: Youtube
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