Son Dakika Haberleri: 10 Nisan Polis Haftası

10 Nisan Polis Haftası

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

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VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

Muradiye Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen program, kurum amirleri ve muhtarların İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve polisleri tebrik etmeleriyle son buldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
Muradiye, Polis, Polis Haftası, 10 Nisan, Güncel
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