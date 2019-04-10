10 Nisan Polis Haftası
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van
'ın Muradiye
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
törenle kutlandı.
Muradiye Hükümet
Konağı bahçesinde bulunan Atatürk
Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü
çelenginin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen program, kurum amirleri ve muhtarların İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve polisleri tebrik etmeleriyle son buldu. - VAN
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