10 Nisan Polis Haftası

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "10 Nisan Polis haftası" dolayısıyla polislerle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "10 Nisan Polis haftası" dolayısıyla polislerle kahvaltıda bir araya geldi.



AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü dolayısıyla polislerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası bir açıklama yapa Başkan Cumali Sabırlı, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin öncelikli görevi, ülkemizde yaşamakta olan insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveri ile canla, başla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir" dedi.



Başkan Sabırlı, "Ülkemizde olduğu gibi şirin ilçemiz Bahçesaray'da zor şartlarda görev yapan güvenlik güçlerimiz ile bugün bir arada olmaktan mutluluk ve huzur duydum. Bu kahvaltı ile yaptıkları başarılı çalışmalarla ilçemiz bir huzur kenti haline getirmelerinden ötürü teşekkür etme fırsatı buldum. Rabbim sizlerden razı olsun. İlçemizde kolluk çalışmalarının yanında örnek sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren polis teşkilatımız, hem iyi günde, hem de kötü günde Bahçesaray halkımızın yanında olmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174'üncü yıldönümünü kutlarken, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi, emekli ve görevine devam eden polislerimize de sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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