10 Numara'da Kabine Toplantısı - Son Dakika
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10 Numara'da Kabine Toplantısı

12.07.2022 13:30
10 Numara'da Kabine Toplantısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinden istifasının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki Kabine Toplantısı'nda hükümet üyeleriyle bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinden istifasının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki Kabine Toplantısı'nda hükümet üyeleriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Kabine Toplantısı, Başbakanlık, Hükümet, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Numara'da Kabine Toplantısı - Son Dakika

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