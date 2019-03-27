10 Numara Yağ Deposu Yangınında Ölen Genç Toprağa Verildi
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi. Köseköy
Sanayi Sitesi içerisindeki 10 numara yağ deposu olarak kullanıldığı iddia edilen iş yerinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangında depoda bulunan Mesut Balande(45) hayatını kaybederken çocukları Muhammet Balande (24) ve Melik Balande (21) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Balande(24), olay yerine gelen ambulansla Derince
Eğitim Araştırma Hastanesine, kardeşi Melik Balande(21) ise İstanbul Kartal
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Muhammet Balande, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet'in cenazesi öğle namazına müteakiben Hacı Teoman
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:05 Kaynak: İHA
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