Son Dakika Haberleri: 10 Numaralar Yan Yana

10 Numaralar Yan Yana

38 dakika önce

Kayserispor'un milli ve başarılı futbolcuları Deniz Türüç ve Emre Demir yan yana.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarı hazırlıkları Antalya Belek'te yoğun bir tempoda sürdürüyor.

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Kayserispor'un milli ve başarılı futbolcuları Deniz Türüç ve Emre Demir yan yana.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarı hazırlıkları Antalya Belek'te yoğun bir tempoda sürdürüyor. Belek'te devam eden ligin ikinci yarısı hazırlıklarında takım kaptanı Deniz Türüç, geleceğin yıldız adayı Emre Demir'i yalnız bırakmıyor. İki 10 numara hem antrenmanlarda hem de antrenman sonrası birlikte vakit geçiyor.

Kayserispor takım kaptanı olan Deniz Türüç, ve U-16 takımın takım kaptanı olan genç Emre Demir kampın en başarılı isimleri arasında yer alıyorlar. Hikmet Karaman'ın isteği üzere A takımla birlikte Antalya'da yer alan Emre Demir, 7 Ocak'ta kamptan ayrılarak U-16 Milli takım kampına katılacak. Öte yandan 16 Ocak'ta profesyonel imza atacak olan Emre Demir'i büyük heyecan sarmış durumda. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Kayserispor, Deniz Türüç, Emre Demir, Spor
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