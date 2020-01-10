10 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 2019 Derleme
00:15 Torino – Genoa
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 Transfer Gündemi
03:30 Transfer Gündemi
03:40 2019 Derleme
05:30 Spor Artı
06:15 Spor Artı
06:30 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 2019 Derleme
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:50 2019 Derleme
11:00 Spor Manşet
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
12:25 2019 Derleme
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol Transfer
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Merkezi
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Spor Merkezi
19:00 Transfer Gündemi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Transfer Gündemi
22:00 Stadyum
23:10 Torino – Genoa