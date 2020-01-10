10 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2019 Derleme

00:15 Torino – Genoa

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Transfer Gündemi

03:30 Transfer Gündemi

03:40 2019 Derleme

05:30 Spor Artı

06:15 Spor Artı

06:30 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:10 2019 Derleme

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:50 2019 Derleme

11:00 Spor Manşet

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Set Sayısı

12:25 2019 Derleme

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol Transfer

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Spor Merkezi

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

19:00 Transfer Gündemi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Transfer Gündemi

22:00 Stadyum

23:10 Torino – Genoa