10 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Tutunamayanlar

00:50 Vuslat

01:50 Baba Can'dır

03:30 İncir Ağacı

04:20 1'de Bugün

04:30 İncir Ağacı

04:35 Şampiyon

05:30 Şampiyon

07:05 Baba Can'dır

08:45 Baba Can'dır

09:45 Tutunamayanlar

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 3'te 3 Tarih

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:00 Tutunamayanlar