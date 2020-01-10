10 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
23 dakika önce
10 Ocak 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Tutunamayanlar
00:50 Vuslat
01:50 Baba Can'dır
03:30 İncir Ağacı
04:20 1'de Bugün
04:30 İncir Ağacı
04:35 Şampiyon
05:30 Şampiyon
07:05 Baba Can'dır
08:45 Baba Can'dır
09:45 Tutunamayanlar
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 3'te 3 Tarih
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:00 Tutunamayanlar
Son Dakika Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı