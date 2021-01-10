10 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Sanal Direktör

00:30 Süper Lig

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:00 Taraftar

03:00 Gamer

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

04:15 Süper Lig

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Sanal Direktör

06:15 Maç Saati

07:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

08:00 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

09:15 Maç Saati

10:00 Taraftar

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Gamer

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Sanal Direktör

13:00 Maç Başlıyor

13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

13:30 Karagümrük - İH Konyaspor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

14:30 Karagümrük - İH Konyaspor

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor

16:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 A. Hatayspor - Beşiktaş

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

20:00 A. Hatayspor - Beşiktaş

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

23:00 Taraftar

23:30 Gamer