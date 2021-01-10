Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Taktik Analiz
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Süper Lig Özetler
08:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bayern Münih - Mainz
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Stadyum
10:40 Süper Lig Goller
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 İleri Üçlü
12:30 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:50 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Hafta Sonu
18:30 Dakika Skor
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika