10 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 İleri Üçlü

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 Taktik Analiz

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Taktik Analiz

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:45 Süper Lig Özetler

08:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bayern Münih - Mainz

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Stadyum

10:40 Süper Lig Goller

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 İleri Üçlü

12:30 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:50 Spor Kitaplığı

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Dakika Skor

16:25 Takvim Yaprakları

16:30 Spor Hafta Sonu

18:00 Spor Hafta Sonu

18:30 Dakika Skor

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum