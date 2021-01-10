10 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:15 Kırmızı Oda

13:15 Arif v 216

13:30 Ay Lav Yu Tuu

15:45 Ailecek Şaşkınız

16:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

18:15 Recep İvedik 5

20:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler