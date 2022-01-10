10 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Babamın Ceketi

02:15 Rehber

03:30 Çocuklar Duymasın

06:00 Hırsız Polis

07:00 Tatlı Hayat

08:45 Magazin Masası

10:30 Akasya Durağı

13:00 Kırık Hayatlar

14:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Tatlı Hayat

23:30 Kanıt