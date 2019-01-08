Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

55 dakika önce

AK Parti İl Başkanlığı'nca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarına kahvaltı verildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti İl Başkanlığı'nca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarına kahvaltı verildi.

Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gazetecilerin gününü kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç da basının önemine değindi.

Göreve gelmesi halinde gerçekleştireceği projeleri de paylaşan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi.

Büyükkılıç, kentte turizm, kültür, spor, eğitim, ulaşım gibi farklı alanlardaki projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da basın sektörünün sorunlarını paylaştı.

Altınkaya'ya sürpriz doğum günü

Öte yandan programda Cemiyet Başkanı Altınkaya'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Altınkaya, kendisi için hazırlanan pastayı kasarak sağlıklı bir ömür diledi, doğum gününü unutmayan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Kayseri, Altınkaya, Gazeteciler Günü, Politika, Güncel
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