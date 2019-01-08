Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erman, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli adımların atılmasını umut ettiklerini belirterek, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak'ın tarımsal öğretimin de yıl dönümü olduğunu ifade eden Erman, "Bu bakımdan hem tarım hem de basın çalışanlarının gününü kutluyorum." dedi.

Daha sonra Erman üniversitenin çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Siirt Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Güncel
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